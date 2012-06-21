Уряд України, представники місцевої влади, НКРЕКП та НАК «Нафтогаз України» підписали меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи на опалення та гарячу воду зростати не будуть.

Меморандум підписаний міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, в.о. міністра енергетики Юрієм Вітренком, міськими голами, представниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також представниками НАК «Нафтогаз України».

Від міських голів Меморандум підписали очільник Житомира Сергій Сухомлин, очільник Києва Віталій Кличко, керівник Одеси Геннадій Труханов, міський голова Бучі Анатолій Федорук. Також у форматі відеоконференції на заході були присутні міський голова Дніпра Борис Філатов, очільник Львова Андрій Садовий та керівник Маріуполя Вадим Бойченко.

«На початку січня цього року ми запустили 8 кроків щодо розв'язання тарифного питання та встановлення справедливих правил на ринку газу. Разом із міськими головами найбільших міст, урядовою командою, представниками НКРЕКП та НАК «Нафтогаз» ми напрацювали оптимальне рішення, аби розв'язати це питання. І сьогодні я радий, що було підписано Меморандум, у якому зафіксовано обіцянку перед людьми – тарифи на гарячу воду та опалення не будуть підвищуватись до кінця опалювального сезону», – наголосив Денис Шмигаль.

Крім того, Прем’єр-міністр нагадав про інші кроки для врегулювання тарифної проблематики. Зокрема, Уряд встановив максимальну ринкову ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубічний метр для населення. Також НКРЕКП були зменшені тарифи на розподіл газу. Збільшена субсидійна підтримка населення й, зокрема, виділені додаткові кошти на субсидії з електроопалення. Уряд та газопостачальні компанії готують річні продукти, щоб українці чітко розуміли, скільки блакитне паливо коштуватиме взимку.