З 18 червня набрали чинності зміни до конкурсної процедури на нові посади державної служби, набір на які триває в межах реформи державного управління з вересня минулого року.
«На початку цього року ми проаналізували перший досвід упровадження конкурсної процедури, провели численні зустрічі з кандидатами, конкурсними комісіями, HR-спеціалістами, експертами й представниками громадських організацій. Врахували всі зауваження, щоб максимально вдосконалити процес. У підсумку напрацювали зміни, що зроблять конкурсну процедуру відчутно зручнішою та об’єктивнішою», — прокоментував Міністр Кабінету Міністрів, голова Офісу реформ КМУ Олександр Саєнко.
Ухвалені урядом зміни передбачають зменшення кількості етапів, що дасть змогу, не втрачаючи якості оцінювання, оптимізувати час кандидатів; автоматизацію перевірки професійних знань — відтепер кандидати проходитимуть тест із 25 запитань, що охоплюють не більш як п’ять нормативно-правових актів; зменшення прохідного бала, визначеного на основі попередньої статистики підсумків тестування. Крім цього, категорію «А», вищий корпус державної служби, відтепер перевірятимуть на знання англійської або французької мов за міжнародними підходами (лексико-граматичний тест, аудіювання, читання й вільне висловлення думки).
У межах реформи державного управління, нагадує Служба Міністра Кабінету Міністрів, у десяти міністерствах, Секретаріаті Кабінету Міністрів і двох агентствах було створено нові структури — директорати формування політики і стратегічного планування та євроінтеграції. Щоб залучити на державну службу найкращих професіоналів, уряд підвищив вимоги до кандидатів на нові посади державної служби — генеральних директорів, керівників експертних груп і державних експертів нових директоратів та запровадив торік у серпні оновлену конкурсну процедуру, розроблену за підтримки європейських партнерів на основі найкращих міжнародних практик.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»