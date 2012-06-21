Навіть якщо ви зовсім не цікавитеся мистецтвом, не знаєтеся на його стилях, періодах, напрямах і течіях, вам, напевне, не раз потрапляла на очі репродукція картини, що на ній зображено чоловіка в чорному костюмі та чаплінівському капелюсі-котелку, обличчя якого затулено великим яскраво-зеленим яблуком. Або ж зображення люльки, під якою писаними літерами французькою мовою виведено: «Ceci n’est pas une pipe» — «Це не люлька». Ці картини як одні з найупізнаваніших творів світового мистецтва належать пензлю бельгійського художника-сюрреаліста Рене Магрітта.