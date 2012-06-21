Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 13,8 млн грн на виплату разової грошової допомоги 21 пораненому учаснику АТО та членам сімей 3 загиблих в АТО військових.

Як передає Укрінформ, про це у Teлеграмі повідомляє представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан.

«Кабмін ухвалив проєкт розпорядження "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції», – поінформував Мокан.

За його словами, проєктом розпорядження передбачається виділити Мінветеранів із резервного фонду державного бюджету 13,8 млн грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 3 загиблих в АТО осіб та 21-й особі, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції.

