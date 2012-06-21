Уряд прагне посилювати співпрацю та покращувати координацію з місцевими органами влади. Проведення реформи децентралізації та розвиток регіонів було одним з головних пріоритетів, які успішно вдалося реалізувати минулого року. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів України 3 лютого.

Уряд затвердив зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. За словами очільника уряду, в бюджеті на 2021 рік на відповідні проекти передбачено 6 млрд грн.

«Ці кошти можна буде витратити на будівництво та реконструкцію соціальної інфраструктури. На придбання медичного обладнання, або комунального транспорту. Кошти можна буде витрачати на проекти з енергоефективності та енергозбереження. На природоохоронні та екологічні проекти», — зазначив Денис Шмигаль.

Також, за словами Прем’єр-міністра, кошти можна буде спрямувати на інші проекти, які сприятимуть розвитку громад та підвищенню комфорту, безпеки та добробуту людей.