Кабінет Міністрів України 18 липня 2018 року підтримав пропозицію Мінекономрозвитку виділити 3 млн 434 тисячі гривень на ремонт покрівлі у корпусі № 2 Національного інституту раку, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
Згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, подальша експлуатація приміщення могла б спричинити обвал конструкції будівлі, де розташовані п’ять відділень, розрахованих на лікування 145 хворих та роботу 103 медиків. Кошти на проведення робіт будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.
Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я протягом тижня погодити проведення необхідних заходів з Мінрегіоном, Мінекономрозвитку та Мінфіном.