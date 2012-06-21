Кабінет Міністрів України виділив 1,482 млрд грн на проведення вакцинації від COVID-19.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

«Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я про виділення коштів на вакцинацію населення від COVID-19. 1,482 млрд грн виділено для оплати послуг медикам, задіяним у заходах боротьби з COVID-19, зокрема, які стосуються вакцинації. Ще близько 341 млн грн виділено лабораторним підрозділам МОЗ, які проводять тестування на COVID-19. Кошти закладено через спеціальний фонд, який створили з залишків Фонду боротьби з COVID-19», – сказала вона.

Окрім цього, заступник міністра наголосила, що контракти з виробником вакцини передбачають нерозголошування її вартості.

«Наказ МОЗ від 19 лютого, за яким розподілили кількість вакцин регіонами, містить вимогу до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я забезпечити нерозголошування будь-якої інформації стосовно виробників, постачальників і вартості вакцин. Така вимога передбачена в договорі з міжнародною закупівельною організацією Crown Agents та ініційована виробниками. Порушення вимоги може спричинити штрафи або розірвання контрактів», – сказала Шаталова.