Кабінет Міністрів України вирішив підняти ціни на лікеро-горілчані вироби та вина, вже підготовлено відповідний проект постанови, який можна передивитися на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
7 червня 2018 року міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів провів нараду за участю виробників та торговців спиртними напоями, профільних об’єднань і органів влади, на якому і було прийнято рішення скорегувати ціни на алкоголь.
Згідно із проектом постанови ціни на вина стануть вищими на 4,5–13,5%, віскі, ром та джин — на 12%, горілка та лікери — на 12,4–19,6%.
Нагадаємо, що останнього разу ціни на лікеро-горілчані вироби та вина підвищувалися у вересні 2017 року.
Як вважають директори заводів-виробників алкогольних напоїв, нині їхнє виробництво є нерентабельним.
До того ж, урядовці вважають, механізм встановлення мінімальних цін на алкоголь є більш дієвим, ніж механізм підвищення акцизів.
«Наші виробники заявляють, що в них підвищилася собівартість виробництва одиниці продукції, проте зазначу, що європейські виробники навпаки кажуть, що в них знизилася собівартість такого виробництва. У цьому випадку я не розумію, чому ми повинні підвищувати мінімальні ціни на ті ж самі віскі, бренді чи ром? Як на мене, держава вже просто не знає, як поповнювати бюджет, тому і виникають такі проблеми. І ще — ми скасували державне регулювання на різні продукти для населення. Чому ми, коли це стосується бізнесу (а не людей) ще й досі лишаємо державне регулювання цін на спиртне?! Питання риторичне», — зазначив у коментарі «УК» глава Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.