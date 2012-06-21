У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур'єр» №117 (6480) опубліковано постанову Кабінету Міністрів України від 8 травня 2019 року № 528 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення житлових субсидій».
У постанові уточно окремі норми, зокрема в частині результатів розгляду звернення громадянина за призначенням житлової субсидії.
Передбачено, що за результатами розгляду звернення громадянина щодо призначення субсидії структурним підрозділом з питань соціального захисту населення приймається рішення про:
♦ призначення житлової субсидії;
♦ непризначення житлової субсидії (у разі коли за результатами розрахунку житлової субсидії її розмір має нульове або від’ємне значення);
♦ відмову в призначенні житлової субсидії;
♦ подання документів на розгляд комісії.
Також врегульовується питання щодо неврахування заборгованості одержувачів субсидії з оплати природного газу у разі, коли за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, виконавцем послуги з постачання та розподілу природного газу всупереч рішенням Комісії щодо заборони під час здійснення комерційних розрахунків за використаний побутовими споживачами природний газ приводити об’єми такого газу у відповідність із стандартними умовами відповідні нарахування проведено.
Така заборгованість не буде враховуватись при призначенні субсидії.
Постанова набирає чинності з 25 червня 2019 року і застосовується з 1 травня 2019 року.
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