Уряд України та структура Організації Об’єднаних Націй з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в Україні («ООН Жінки в Україні») підписали угоду, яка створює підстави для підвищення її статусу до Національного бюро (Country Office). Це дасть можливість розширити співпрацю у сфері гендерної рівності і посилити реалізацію програм, спрямованих на захист інтересів українських жінок.
Від уряду угоду підписала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, за словами якої, це вперше в Україні у Плані дій уряду акцентовано увагу саме на гендерних пріоритетах. І саме «ООН Жінки в Україні» є одним з основних фахових помічників та надійних партнерів Кабміну на цьому шляху. З їхнього боку документ підписала керівниця програм — голова Офісу Анастасія Дівінська.
«Ця організація зробила вагомий внесок у посилення гендерної рівності в Україні, особливо в контексті зовнішньої агресії. Тому відтепер гендерний компонент закладено до реформ сектору безпеки і оборони, зокрема до Річної національної програми Україна—НАТО. Потреби найбільш вразливих категорій жінок знайшли відображення також у процесах місцевого розвитку і відновлення в постраждалих від конфлікту регіонах. Наразі до ухвалення готують документ, який ліквідує прогалини у захисті прав жінок, — План виконання Заключних зауважень Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, наданих Україні», — наголосила віце-прем’єр.
Своєю чергою Анастасія Дівінська зазначила, що для «ООН Жінки» привілей — бути партнером уряду в його зусиллях з розширення прав і можливостей жінок і дівчат у всіх сферах життя. Вона також підтвердила готовність очолюваної нею структури всіляко підтримувати вітчизняних урядовців щодо зміцнення національного механізму із забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. «Будьте впевнені, що можете розраховувати на наш досвід та сприяння. «ООН Жінки» як ніколи серйозно налаштовані та готові до подальшої інтенсивної роботи», — додала голова Офісу.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»