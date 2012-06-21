Перспективні плани формування територій громад, які покривають 100% території регіону, мають лише вісім областей із 24: Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. І лише у двох — Кіровоградській та Рівненській — перспективні плани вже схвалив уряд, повідомляє прес-служба Мінрегіону.
«Хочу нагадати керівництву обласних державних адміністрацій та обласних рад про нашу спільну відповідальність перед громадами, які бажають об’єднатися чи приєднатися. Вони очікують якнайшвидшого розроблення та ухвалення перспективних планів на всю територію області. Без цього вони не можуть спрогнозувати свій розвиток і скористатися перевагами реформи. Уряд дав ОДА відповідні доручення, і термін їх виконання вже спливає», — закликав керівництво областей до активізації роботи перший заступник очільника відомства В’ячеслав Негода.
Адже саме перспективні плани та їх реалізація сприятимуть розвиткові громад, отже й регіонів загалом.