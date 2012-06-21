Національна економічна стратегія-2030 — це амбітна візія України в майбутнє і дорожня карта, що змінить країну. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 березня.

Прем’єр-міністр відзначив знаковість затвердження НЕС-2030 на річницю роботи уряду та зауважив, що це перший такий фундаментальний документ за всю історію України.

Під час засідання уряд затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року з доопрацюванням.

«Національна економічна стратегія-2030 — це комплексний документ, який має привести України до клубу розвинених та успішних держав. Стратегія розроблена із залученням експертів, науковців, чиновників, народних депутатів. Це стане вагомим внеском у розвиток успішної, заможної європейської України», — зазначив Прем’єр-міністр.

До створення НЕС-2030 долучилися понад 500 учасників: представники більш як 20 аналітичних центрів, понад 30 бізнес-асоціацій, 40 органів виконавчої влади, експертного середовища та громадянського суспільства, народні депутати.

Документ визначає стратегічні кроки для розвитку промисловості, агросектору, видобутку, інфраструктури, транспорту, енергетичного сектору, інформаційно-комунікаційних технологій, креативних індустрій та сфери послуг. Також Стратегія враховує важливі наскрізні напрямки — діджиталізацію, «зелений» курс, розвиток підприємництва та збалансований регіональний розвиток.

Серед принципів, на яких будується Національна економічна стратегія — європейська та євроатлантична інтеграція, недоторканість приватної власності, верховенство права, нетерпимість до корупції, вільна і чесна конкуренція, рівний доступ для бізнесу.

Денис Шмигаль подякував усім, хто долучився до розробки НЕС-2030 й висловив сподівання, що всі гілки влади будуть активно залучені до досягнення спільної для країни мети.