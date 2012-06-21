Кабінет Міністрів затвердив порядок компенсації для людей, які використовують електроопалення.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці.

"Уряд затвердив порядок компенсації для людей, які використовують електроопалення. Така компенсація буде нараховуватися автоматично (на особові рахунки споживачів). Жодних довідок чи заяв писати не треба", - написав він.

За його словами, "компенсації будуть виплачуватися людям, домівки яких обладнані електроопалювальними установками й у яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання". Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу. Загалом це понад 600 тисяч українських родин. Держава виділить на такий вид компенсацій 1,4 млрд грн.

Прем'єр-міністр наголосив, що це рішення – один із кроків уряду, який дозволить знизити тарифи та встановити справедливі правила на ринку газу та електроенергії.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила у першому читанні та в цілому проєкт закону «Про внесення змін до додатка № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше пообіцяв, що споживачі, які встановили системи електричного опалення, отримуватимуть компенсацію за підвищення тарифів на електроенергію.