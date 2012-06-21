Уряд України запропонує Президенту України джерела проведення військового параду на День Незалежності України. І це стане проявом шани до військових і можливістю тисяч людей подякувати українським воїнам.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Еспресо.TV.
“Я підтримую пропозицію підвищити винагороду військовим до Дня Незалежності. І одночасно я запропоную варіант фінансування параду. А глава держави прийматиме рішення, – сказав Володимир Гройсман. – Це буде парад гордості наших військових. Десятки й сотні тисяч людей подякують їм за доблесть”.
Цього тижня, під час засідання уряду прем’єр-міністр України підтримав пропозицію президента підвищити фінансування війська і направити додатково 300 млн грн на додаткове забезпечення армії. Але разом з тим, Гройсман дав доручення Міністерству оборони і Міністерству фінансів знайти джерела фінансування проведення військового параду, який є символом доблесті і честі українського війська.