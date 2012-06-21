155 мільйонів доларів додаткового фінансування на розвиток нададуть Україні США через Агентство з міжнародного розвитку (USAID). Ресурси буде використано цього року для вирішення ключових питань у різних галузях, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ. На підтримку зростання економіки й поліпшення стану здоров’я спрямують 34 мільйони доларів; вдосконалення заходів із протидії корупції коштуватиме 14 мільйонів; на протидію російській агресії нададуть 63 мільйони; на зміцнення демократії та врядування — 44 мільйони доларів.

У контексті протидії РФ ідеться про захист прав людини й забезпечення доступу до правосуддя постраждалим від агресії, яку підтримує Кремль у Криму та на Донбасі; зниження енергетичної та економічної залежності від Росії шляхом сприяння підключенню до енергомережі Європи, зміцнення українських підприємств, які працюють на сході; розширення доступу громадян до якісної та об’єктивної інформації для протидії зловмисному впливу й дезінформації, підтримку євроінтеграції та посилення демократичних процесів.