Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Кінострічка «Мої думки тихі», якою у минулому році дебютував молодий ужгородський режисер Антоніо Лукіч, була визнана кращим українським фільмом, а її автор отримав кінопремію «Золота дзиґа». Ця кінострічка була і однією з учасниць конкурсного відбору на премію «Оскар» від нашої країни.

Інтерес до «Думок» не спадає, що підтверджується й отриманою нещодавно нагородою Discovery Award на культовому кінофестивалі Raindance, який традиційно проходить у Британії (нині відбувався в онлайні з 28 жовтня по 7 листопада).

Кінострічка «Мої думки тихі» наштовхнула режисера на ідею: розвивати на основі фільму … кінотуризм. Зокрема, Антоніо Лукіч пропонує пройтися місцями, у яких знімали епізоди фільму. Це, насамперед, мальовничі гірські краєвиди Рахівщини, полонинські господарства вівчарів, опришківські та інші знакові місця, зафіксовані кінокамерою.

Учасників таких мандрівок залучатимуть до інтерактивів, що нагадують сюжет кінострічки. Все це, за словами Лукіча, поєднуватиметься з лекціями про кіно.

Керівник туристично-інформаційного центру Турінформ Закарпаття Олександр Коваль вважає створення нового культурного маршруту вельми перспективним. Щоб втілити задум у життя, він пропонує податися до програми «Українського культурного фонду», адже цей маршрут матиме безпосереднє відношення до формування естетичних смаків і пізнання України. Водночас такий маршрут посилить туристичний потенціал краю за Карпатами.

До речі. Касові збори кінострічки сягнули вже майже 10 мільйонів гривень; її переглянули понад 100 тисяч глядачів.