Туристам, які прибули в Англію з країн, з якими у Лондона не встановлені туристичні коридори, можна буде провести на карантині не дві тижні, а вдвічі менше, якщо вони за свій рахунок здадуть аналіз на коронавірус і отримають негативний результат.

Як передає BBC, здати тест потрібно на п'ятий день після прильоту у будь-який англійській фірмі, що надає подібні послуги і включеної до державного реєстру.

Зазвичай результати обробляються протягом 24-48 годин, так що якщо вони покажуть негативний результат, то туристи вже через шість-сім днів після прибуття можуть вийти із самоізоляції. Ціна за аналіз може бути різна: від 65 до 120 фунтів (приблизно 2 454 - 4 530 гривень). Правила почнуть діяти 15 грудня.

Відзначимо, що йдеться лише про одну частину Великобританії – Англію. В Уельсі ініціативу також підтримали, а ось Шотландія і Північна Ірландія поки тільки розглядають таку схему. В Единбурзі, зокрема, відзначили, що якщо туристи прилітають в Англію, але кінцевою точкою їх маршруту є Шотландія, то і тест здавати їм треба буде на території останньої.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»