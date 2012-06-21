Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про введення в Англії третього національного локдауна через COVID-19. Про це повідомляють британські ЗМІ.

У телезверненні Джонсон сказав, що новий штам коронавірусу поширюється з «лякаючою швидкістю». Своє рішення про карантин він назвав очевидним.

Так, з 5 січня англійські школи переходять на віддалений режим навчання, жителям дозволено виходити з дому тільки на прогулянку, до лікаря і в магазин. Людям з хронічними захворюваннями рекомендували не залишати будинок.

Протягом останнього тижня в країні щодня фіксується понад 50 тисяч випадків зараження новим коронавірусом. У понеділок кількість хворих за добу досягла 58 784 чоловік – це стало рекордом з початку пандемії.

Також про введення локдауна на всій території Шотландії з 5 січня оголосив місцевий уряд. Режим, відповідний карантину, діє зараз також в Північній Ірландії і Уельсі. По суті, майбутній третій карантин є загальнонаціональним.

Як раніше повідомляв «Урядовий кур’єр» британський уряд затвердив найсуворіші антипандемічні заходи.

З 31 грудня британський уряд посилив антипандемічні заходи щодо трьох чвертей населення Англії до четвертого – найсуворішого рівня.

Причиною є поширення нового, швидко поширюваного штаму коронавірусу, який уже виявили у більшій частині країни.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»