Сховатися від цих комах тепер не можна на жожному континенті

Комарі з'явилися на популярній серед туристів території Антарктиди – острові Кінг-Джордж.

На острові Кінг-Джордж, де знаходяться сім станцій різних держав з'явилися комарі. Це сталося у зв'язку з людським фактором – там багато туристів, до того ж на острові ідеальні умови для життя комарів – струмки, річки, влітку +3 ° C, взимку –5 ° C, клімат м'який.

Раніше вчені не бачили комарів в Антарктиді. Тепер їм доведеться розпочати «незвичайну науково-прикладну роботу». Зокрема, за ініціативою Ради керуючих національних антарктичних програм було розпочато дослідження і розроблено спеціальні пастки для комарів. Дослідження будуть проводитися на всіх станціях острова.

До недавнього часу Антарктида залишалася єдиним континентом, куди не дістався комар звичайний (Culex pipiens). Ендемічним для континенту є безкрилі хірономіди (Chironomus plumosus).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»