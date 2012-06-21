Група дослідників з Вашингтонського університету і Університету Отаго виявила, що кількість блискавок в Арктиці за останнє десятиліття різко зросла. У своїй статті, опублікованій в журналі Geophysical Research Letters, вчені розповіли про результати дослідження даних Всесвітньої мережі визначення місця розташування блискавок (WWLLN).

Як пояснили фахівці, у більш холодних регіонах планети блискавки зустрічаються набагато рідше, ніж в спекотних частинах Землі. Справа в тому, що холод – погане середовище для вологості, яка необхідна для електричного заряду кристалів льоду в хмарах. Тепер вчені з'ясували, що в Арктиці кількість блискавок значно збільшилася через підвищення середньої температури повітря, спричинене глобальним потеплінням. Попередні роботи вже показали, що температура в цьому регіоні підвищується приблизно в тричі швидше, ніж в інших частинах світу.

При вивченні даних WWWLLN, дослідники проаналізували кількість електричних розрядів в атмосфері над Канадою, Сибіром, Аляскою і Північним Льодовитим океаном, які спостерігалися з 2010 по 2020 рік. З'ясувалося, що середня кількість ударів блискавок для всього регіону зросла приблизно з 18 тисяч на рік до понад 150 тисяч. Порівнявши дані в інших частинах планети за той же період, вчені отримали аналогічні результати. Однак частка блискавок в Арктиці, на яку в 2010 році припадало 0,2% всіх ударів блискавок на планеті, в 2020 році склала 0,6%.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»