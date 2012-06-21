Уряд Австралії задіє армію для допомоги регіонам, що постраждали від повеней. Про це розповів прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

«Розглядається питання про мобілізацію від п'ятисот до тисячі солдатів і офіцерів ЗС Австралії, які при необхідності будуть скеровані в постраждалі райони», – наводить слова міністра ЗМІ.

Прем'єр зазначив, що влада штату Новий Південний Уельс запросили допомогу військових вертольотів для порятунку людей у місті Річмонд і в низині річки Коло. У страхові компанії і соціальні служби країни вже звернулися понад 10 тисяч осіб, чиї будинки і майно постраждали під час повеней на східному узбережжі Австралії. Ситуація залишається надзвичайно складною, відзначив прем'єр-міністр.

Напередодні через повені, викликані проливними дощами, були евакуйовані 18 тисяч осіб з міста Порт-Маккуорі і кількох навколишніх населених пунктів. Наразі попередження про підготовку до евакуації отримали ще для 15 тисяч осіб у містах Річмонд, Вулломбі, Агнес-Бенкс і в кількох селищах на берегах річок Коло і Хоксбері. Через значне підвищення рівня річок на півночі штату Новий Південний Уельс обмежено рух громадського транспорту і поромних переправ. Закрито 263 загальноосвітні школи і десятки дитячих садків, перекрито кілька міжрегіональних автомагістралей.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»