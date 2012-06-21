Група вчених Сіднейського університету, очолювана австралійським професором Хосе Поло, створила з клітин шкіри першу модель зародка людини в його найранній стадії розвитку. Про це повідомляє науковий журнал Nature.

Така модель допоможе у вивченні деяких причин безпліддя і викидня на ранніх термінах, а також початкових стадій ембріогенезу людини.

«Створена нами модель фактично припиняє свій розвиток після 10 або 11 днів», – розповів автор дослідження, співробітник Університету Монаша Джон Керролл.

Крім того, група вчених зазначила, що створення такого зародка сприятиме подальшим науковим дослідженням, уникнувши етичних проблем.

Раніше вчені з США попередили, що редагування генома ембріонів людини за допомогою технології CRISPR, яка удостоєна Нобелівської премії, призводить до зникнення хромосом.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»