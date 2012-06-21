Австрія з 24 січня продовжує жорсткий карантин для боротьби з поширенням нового коронавірусу. Про це повідомив у неділю австрійський канцлер Себастьян Курц.

За його словами, влада змушена вживати непопулярне рішення про продовження, тому що всім набрид тривалий локдаун. Однак зафіксовані в Австрії мутації коронавірусу з Великобританії і ПАР представляють високу загрозу зараження, повідомляють австрійські ЗМІ. Курц рекомендував громадянам замість звичайних медичних масок носити в громадських місцях респіратори, оголосив про збільшення соціальної дистанції до двох метрів і закликав роботодавців перевести максимальну кількість співробітників на віддалений режим роботи.

Канцлер повідомив також, що поетапний вихід з карантину планується розпочати з 8 лютого. Першими відкриються торговельні центри, сфери послуг, школи та музеї. При цьому підприємства громадського харчування і готелі будуть закриті до кінця лютого.

За даними на неділю, 17 січня, коронавірусом в Австрії заразилися 393,7 тисячі осіб, жертвами COVID-19 стали понад 7 тисяч пацієнтів. Як зазначав глава австрійського міністерства охорони здоров'я Рудольф Аншобер, найскладніший етап пандемії очікується Європі в період до Великодня.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»