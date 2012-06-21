В Австрії з 1 по 6 квітня у рамках посилення заходів щодо стримування пандемії COVID-19 буде обмежено виїзд та в’їзд з/до трьох федеральних земель на сході країни – Відня, Нижньої Австрії та Бургенланду.

Про це інформує у понеділок "Австрійське агентство преси" (АРА).

Згідно з проєктом указу щодо локдауну у Відні, Нижній Австрії та Бургенланді, з 1 по 6 квітня у цих землях почне діяти цілодобове обмеження виходу з дому, яке наразі діє по всій країні лише у вечірній та нічний час. Залишати помешкання можна буде лише з визначених причин, як, наприклад, для закупівлі продуктів, надання допомоги іншим, контакту з батьками, дітьми, братами чи сестрами, вигулу домашніх тварин або "для фізичного чи психічного відпочинку".

Як зазначає АРА, ці ж самі причини діятимуть у якості дозволу для того, щоб в’їхати до Відня, Нижньої Австрії та Бургенланду або ж виїхати з цих земель. "Це означає, що, згідно з проєктом указу, поїздка для покупок у магазин одягу з Бургенланду до Штирії або з Нижньої Австрії до Верхньої Австрії не дозволяється. Водночас, якщо віденець хоче відвідати свою сестру у Тіролі, то це буде дозволено", - йдеться у повідомленні.

Протягом 1-6 квітня у Відні, Нижній Австрії та Бургенланді також не працюватимуть магазини за винятком супермаркетів, які мають продавати лише продовольчі товари. Також на цей період закриваються заклади сфери послуг, де передбачено фізичний контакт (перукарні, салони краси тощо), як і музеї та зоопарки.

Мер Відня Міхаель Людвіг не виключає, що пасхальний локдаун може бути продовжений у столиці щонайменше до 11 квітня.

Протягом минулої доби у 9-мільйонній Австрії було зафіксовано понад 3 тис. нових випадків зараження коронавірусом. У лікарнях країни знаходяться понад 2200 COVID-хворих, з яких 534 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Нагадаємо, що наразі близько 74% усіх випадків захворювання на COVID-19 в Австрії припадає на небезпечну "британську" мутацію коронавірусу. Цей штам коронавірусу особливо поширений на сході країни – у Нижній Австрії, Бургенланді та Відні. Так, у двохмільйонній столиці Австрії близько 80% усіх випадків інфікування коронавірусною інфекцією припадає саме на "британську" мутацію.