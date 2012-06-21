Болгарія до кінця квітня продовжила карантин, який діє в країні з травня минулого року, щоб знизити навантаження на медичну систему через пандемією COVID-19.

Про це повідомляє The Sofi Globe, передає Укрінформ.

Дія карантину закінчувалася наприкінці січня, проте в уряді вирішили не чекати кінця місяця й продовжили його вже 26 січня до квітня.

Глава уряду Бойко Борисов попросив міністра охорони здоров'я Костадіна Ангелова опублікувати указ, де будуть розписані дати послаблення коронавірусних обмежень.

Зазначається, що впродовж останніх кількох тижнів чиновники вже обговорюють поступове повернення школярів та студентів до фізичного навчання у лютому, однак рішення з цього питання досі не ухвалене.