На площі перед кінотеатром «Україна» в центрі Херсону встановлено охолоджуючу рамку. Її виготовили та змонтували працівники МКП «Херсонводоканал». Тепер в спекотні дні з 11:00 до 16:00 через рамку можуть пройти перехожі, щоби охолодитися і запобігти тепловому удару. Як повідомив директор підприємства Михайло Чемерис, найближчими днями подібна рамка з’явиться і на вулиці Суворова. Містяни вже оцінили подарунок від водоканалу, — не лише охолоджуються, а й роблять селфі та викладають їх у соціальних мережах.
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