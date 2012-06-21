Актуальні питання співпраці та плани на наступний рік обговорили під час «живої» зустрічі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і посли країни Групи Семи та Європейського Союзу. Сьогодні найважливішим завданням залишається пом’якшення впливу COVID-19 на економіку України. «Уряд затвердив 100 пріоритетних інвестиційних проєктів у різних галузях. Їх може бути реалізовано із залученням інвесторів, зокрема на умовах державно-приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги або за рахунок кредитних коштів і бюджету. Запрошуємо брати участь у приватизаційних аукціонах та концесійних конкурсах в Україні», — наголосив Прем’єр-міністр.

Обговорено також ключові параметри Державного бюджету на 2021 рік. Його виконання в першому кварталі наступного року дасть змогу говорити про перегляд деяких параметрів у частині збільшення фінансування важливих для України програм. «У бюджеті також передбачене створення спеціального фонду, кошти з якого буде спрямовано на закупівлю вакцини від коронавірусу», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Україна спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком опрацьовує можливості закупівлі вакцин проти COVID-19. Відповідна робота триває на рівні посольств США, Великої Британії, Німеччини та компаній-виробників вакцини.

«Україні необхідний доступ до вакцини вже на початку наступного року, щоб ми могли якнайшвидше розпочати процес вакцинування лікарів та інших груп населення, що перебувають у зоні ризику. Ми високо цінуємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на допомогу Україні забезпечити населення належною кількістю вакцини», — сказав глава уряду.

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