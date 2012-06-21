Виявлено одне з найбільших у світі родовищ золота, срібла і міді, яке назвали «Альпана». На його розробку може знадобитися до 66 років. Про це повідомило агентство EFE з посиланням на інформацію Міністерства електроенергетики і поновлюваних джерел енергії, вуглеводнів, гірничорудної промисловості Еквадору.
Родовище знайшли на території північної провінції Імбабура в Еквадорі при виконанні проекту «Каскабель». У світовому рейтингу воно може зайняти першу сходинку за кількістю срібла, а також стати третім за запасами золота і шостим за кількістю покладів міді.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»