Галузь охорони здоров’я в Індії близька до колапсу, оскільки друга хвиля коронавірусу, яка розпочалася в середині березня, має руйнівну силу. На цвинтарях у багатьох регіонах країни не вистачає місць, лікарні не приймають пацієнтів, а зневірені люди через соцмережі благають про допомогу знайти вільне ліжко у лікарні.

Цього тижня в Індії фіксують у середньому по 300 тисяч нових хворих на COVID-19 і понад 2 тисячі смертей щодня. Це найвищі показники із початку пандемії.

«Це надзвичайно велика кількість, просто цунамі», — сказав в інтерв’ю CNN Джаліл Паркар, старший консультант з питань захворювання легень лікарні «Лілаваті» в Мумбаї, фоє якої переобладнали в додаткове відділення для хворих на СОVID-19. За його словами, ситуація з коронавірусом вийшла з-під контролю: кисню немає, лікарняних ліжок бракує, неможливо навіть здати тест, бо для цього треба чекати понад тиждень.

Цього тижня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді звернувся до нації, заявивши, що вона переживає велику битву проти COVID-19. Він закликав місцеві влади запроваджувати жорсткий локдаун.

Тим часом мер індійської столиці Делі Арвінд Кейрівал повідомив, що у багатьох лікарнях міста кисню залишилося лише на кілька годин. Влада переобладнує спортивні комплекси, бенкетні зали, готелі та школи у лікувальні центри, щоб створити додаткові ліжка для хворих.

«Наша система охорони здоров’я перебуває у стані надзвичайної ситуації. Її ще не зруйновано, але вона вже близька до цього», — констатував Арвінд Кейрівал.

Місцеві влади звернулися до федерального уряду Індії із проханням надіслати запаси кисню й ліків. У відповідь прем’єр-міністр оголосив про доправлення до лікарень країни 100 тисяч балонів кисню, термінове спорудження нових заводів з виробництва кисневих балонів і відкриття польових госпіталів для пацієнтів із СOVID-19. Але експерти побоюються, що ці заходи недостатні й запізнілі і не встигнуть допомогти пацієнтам, яким уже бракує лікувальних ресурсів. Вони критикують індійську владу, яка досі не заборонила масових зібрань в країні, а це головні джерела зараження й поширення смертельної хвороби.