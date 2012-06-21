Другу хвилю захворюваності на коронавірусну недугу спостерігають в Індії. Вона може виявитися набагато смертоноснішою, ніж перша, кажуть експерти. У великих містах країни всі лікарняні ліжка зайняті пацієнтами з COVID-19. Міські склади, вагони поїздів, які стоять у депо, і великі приміщення громадського призначення перетворюють на імпровізовані лікувальні центри.

У перші дні цього тижня в Індії фіксували понад 100 тисяч нових хворих. Це найвищий показник від початку пандемії. Попередній рекорд було зафіксовано торік у вересні — майже 98 тисяч хворих на день у пік першої хвилі. За даними Університету Джона Гопкінса, загальна кількість хворих у країні від початку пандемії становить понад 12,5 мільйона, з них 165 тисяч померли.

Захворюваність на коронавірусну недугу в Індії стала стрімко зростати на початку березня.

«У провідних державних медичних установах бракує лікарняних ліжок», — розповів CNN президент асоціації медичних консультантів Мумбаї Діпак Баїд. І оскільки лікарні недоступні, багато пацієнтів перебувають на домашньому карантині та лікуванні.

Індійська влада сподівається, що деякі чинники можуть сприяти в подоланні другого спалаху. Адже медична інфраструктура країни вже ліпше підготовлена, а медперсонал має досвід боротьби із хворобою. У країні триває вакцинація. Медики сподіваються, що в жителів великих міст, які найбільше постраждали під час першої хвилі — Делі та Мумбаї, може бути природний імунітет.

Проте існують істотні побоювання, що кількість хворих може стрімко зрости найближчими тижнями через проведення великих релігійних святкувань, запланованих у кількох штатах. Найбільший і найвідоміший — Кумбх-Мела. Це проща індусів до священних міст індуїзму, яка відбувається раз на три роки. Цього року вона пройде в місті Харидвар. Кульмінацією святкування має стати масове омивання прочан у водах Гангу, що символізує очищення душі й тіла. Очікують, що щодня це свято відвідуватимуть 1—5 мільйонів людей.

Державні й федеральні органи влади вже вжили заходів, щоб зменшити ризики, які становлять у дні пандемії такі масові заходи. Відвідувачі повинні зареєструватися в інтернеті й надати негативний тест COVID-19, щоб узяти участь у церемонії омивання. Для контролю за дотриманням усіх запобіжних заходів буде залучено тисячі поліцейських.

Але лікарі висловлюють занепокоєння, що цих обмежень буде замало, щоб запобігти масовому зараженню. Адже більшість людей знімуть маски, коли занурюватимуться з головою у води священної ріки. А під час вечірніх молитов і церемонії віряни зазвичай збираються щільним натовпом, мало дбаючи про соціальну дистанцію.