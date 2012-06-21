Загадочная хвороба, що вразила кілька сотень жителів міста Елур в індійському штаті Андхра-Прадеш, не пов'язана з пандемією коронавірусу, заявив Долла Джоші Рой, інспектор розташованого в штаті округу Західний Годаварі.

Спалах невідомого захворювання в місті та його околицях ропочалася минулої неділі, 6 грудня. Одна людина померла, загальна кількість тих, що заразилися, за словами співрозмовника агентства, перевищила 800 осіб. Серед симптомів – запаморочення, епілепсія, раптова непритомність, піна біля рота і тремтіння. Місцева влада стверджує, що хвороба не передається від людини до людини.

Як зазначив Рой, є підозра, що до недуги могло призвести забруднення води важкими металами, фосфорорганічними сполуками і пестицидами.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»