В індонезійському окрузі Східний Танджунг-Джабунг жінка врятувала сина, якого потягнув крокодил. Про це повідомляє видання Coconuts.
Рептилія напала на 11-річного Яді Путра (Yadi Putra), коли хлопчик прийшов до річки набрати води. Крокодил схопив дитину за ногу і потягнув у воду. Його мати, 37-річна Расмі (Rasmi), яка залишалася в селі, почула крики і кинулася на допомогу.
На той час, коли вона прибігла, хлопчик виявився у15 метрах від берега. Жінка стрибнула в воду і попливла до нього. «Коли я підпливла, крокодил відпустив його і зник, – розповіла жінка. – Мене не хвилювало, чи немає там інших крокодилів, які можуть напасти на мене. Я зосередилася на порятунок дитини».
Хлопчика доставили в лікарню з безліччю травм. Особливо постраждала ліва нога, за яку його тягнув хижак.
Державне природоохоронне агентство провінції Джамбі направило на місце події команду фахівців. Вони планують зловити крокодила, який напав на дитину, і перевезти його в інше місце.
У травні повідомлялося, що житель філіппінського міста Балабак, провінція Палаван, врятував 15-річного сина, на якого напав гребенястий крокодил завдовжки 4,5 метра.