У новорічні свята іспанцям дозволять зібратися в групи до 10 осіб. Про це поінформував міністр охорони здоров'я піренейського королівства Сальвадор Ілля після засідання міжтериторіальної ради з питань охорони здоров'я, на якому обговорювалися заходи, які діяти в країні з 23 грудня по 6 січня.

Радники глав іспанських регіонів вирішили збільшити з 6 до 10 осіб розмір груп, в які можна буде збиратися для святкування Різдва і Нового року. У ці групи можуть входити не тільки родичі, які проживають разом, але і їх друзі, що належать лише одній іншій родині, пише El Mundo.

На ці ж два тижні в Іспанії вводиться обмеження на переїзд з одного автономного співтовариства в інше. Нині в багатьох регіонах і так діє подібна заборона. Виняток робиться лише для поїздок на роботу, навчання, до лікаря, а також для догляду за родичами. На свята поважною причиною буде вважатися тільки зустріч з близькими. У той же час, як зазначив Ілля, регіони зможуть самостійно встановити дати, коли дозволено здійснювати подібні поїздки. Втім, вимагати з людей документи, що підтверджують мету поїздки не будуть, влада сподівається на сумлінність іспанців.

Також було вирішено відсунути початок комендантської години до 1:30 ночі в переддень Різдва і Нового року (зараз він в основному починається о 23:00 і закінчується о 6:00, хоча в різних регіонах країни комендантська година трохи зсунута в той чи інший бік).

Крім того, влада регіонів повинна буде ввести заборону на проведення масових заходів. «Це означає, що на Різдво ми залишаємося вдома», – зазначив посадовець.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»