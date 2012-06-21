В Іспанії розпочалася кампанія з вакцинації від коронавірусу. Першою в країні прищепили 96-річку жінку на ім'я Араселі, яка проживає в будинку для літніх людей в місті Гвадалахара. Подію цю знімало кілька десятків камер журналістів, тому жінка дуже нервувала. Але після щеплення швидко заспокоїлася, заявивши, що місце щеплення лише трохи зуділо. Другою в Іспанії вакцину отримала медсестра, яка працює в тому ж будинку для літніх людей.

Як зазначає El Mundo, цей центр виявився найближчим до головного складу, де в країні зберігається закуплена у Pfizer-BioNTech вакцина. Саме в Гвадалахару препарат був доставлений з Бельгії, де знаходиться фармацевтичний завод. З цього складу вакцину розподілять в інші іспанські регіони. В дорозі її охороняє Цивільна гвардія.

Як очікується, в найближчі 12 тижнів в Іспанії будуть щеплені 2,29 мільйона осіб. Йдеться про медичних і соціальних працівників, жителів будинках престарілих та деяких інвалідів. Потім настане черга інших груп населення. Вони зможуть зробити щеплення в одному з 13 тисяч пунктів для щеплення, які існують в країні.

Хоча вакцинація абсолютно добровільна, влада Іспанії сподіваються, що більшість іспанців скористаються цією можливістю. У країні досить активно роблять щеплення. Понад 95% дітей щеплені від різних хвороб. А під час кампанії з вакцинації грипу в цьому році щеплення зробили майже 12 мільйонам іспанців, тобто більш ніж 25% населення країни.

Передбачається, що щотижня в Іспанію буде доставлятися 350 тисяч доз вакцини (вироблений препарат розподіляється по всіх країнах ЄС). Для зберігання препарату Міноброни, а також кілька регіонів закупили спеціальні морозильні камери.

Саме в здатності підтримувати необхідну температуру і полягає головна проблема, яка може порушити всі плани з вакцинації. Як відзначають фахівці, недотримання режиму може зіпсувати препарат. Після розморожування він залишається дієвим протягом всього п'яти днів, а в розбавленому стані (саме в такому вигляді він вводиться в організм) при кімнатній температурі – лише шість годин.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»