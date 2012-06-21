На Апеннінах вирішили віддати данину поваги одній із найулюбленіших і найкрасивіших актрис світового кінематографа, Софі Лорен. Її ім'ям, яке кожен італієць вимовляє з неприхованим трепетом в голосі, назвуть відразу кілька елітних закладів громадського харчування.

Подібний проєкт, який носитиме ім'я знаменитості такого масштабу, з'явився на світ в Італії вперше. Мало кому відомо, що 86-річна Софі Лорен, особисто благословила цю ініціативу, будучи люблячою італійською мамою і бабусею, що творить чудеса не тільки на знімальному майданчику, а й на кухні. Її перу належить кілька кулінарних книг, серед яких головним хітом залишаються «Спогади і рецепти». Ідея про відкриття мережі ресторанів Sophia Loren Original Italian Food народилася в 2015 році, під час Всесвітньої виставки ЕКСПО в Мілані, яка була присвячена темі харчування. Втілити її в життя через роки взявся відданий шанувальник таланту Софії Шиколоне (справжні ім'я та прізвище Лорен), відомий підприємець Джанлуїджі Чімміно, якого об'єднує з актрисою не тільки любов до смачної їжі, але і до прекрасного міста біля підніжжя Везувію. «У нас обох у серці Неаполь, і ми уклали договір про співпрацю», – поділився Чімміно подробицями спілкування з Лорен.

У рамках спеціально створеної під проєкт компанії Dream Food найближчим часом (як тільки влада скасує антивірусні обмеження) в центрі Флоренції, в двох кроках від Дуомо, на Віа Брунеллескі, розкриє двері перший ресторан, присвячений італійській кінодіві. Яскраво-синя вивіска, на якій красується ім'я Софі Лорен, безсумнівно, привертає увагу перехожих. Далі в планах відкриття закладів в Мілані і Неаполі, а потім Sophia Loren Original Italian Food почне свій вояж світом.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»