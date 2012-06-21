Члени дайвінг-клубу виявили на дні океану портового міста Кесарія в Ізраїлі безліч цінних стародавніх скарбів. Знахідка вразила як дайверів, так і археологів.

За інформацією «Урядового кур’єра», що посилається на ізраїльські ЗМІ, всього було знайдено понад 2000 різних предметів, вік яких понад 1000 років. Один з дайверів розповів, що пірнав з аквалангом на пляжі і під час занурення побачив на дні океану щось блискуче. Спершу він думав, що це просто відблиски, але коли підплив ближче, зрозумів, що знайшов золоті монети.

Тоді дайвери вирішили витягти знахідку з моря. Це не сподобалося фахівцям з Ізраїльського управління старожитностями (IAA), але дайвери пояснили, що на морі міг початися шторм, в результаті якого скарби забрала би хвилями. Пізніше, працюючи з IAA, дайвери повернулися під воду і допомогли знайти більше монет. Вони були з 24-каратного золота, а чистота металу становила 95%. На обох сторонах монет є написи на арабській мові.

Фахівці припускають, що монети опинилися на морському дні після корабельної аварії. Ймовірно, на дно пішло казначейське судно, яке прямувало до Єгипту. Не виключено, що монети призначалися для виплат військовому гарнізону, який захищав Кесарію від ворогів.

Є й інша теорія, згідно з якою скарб належав великому торговому кораблю, який вів справи з прибережними містами і портом в Середземному морі. «До того, як знайти монети, ми й гадки не мали, що громада в Кесарії в той час була такою великою або такою багатою. Так що це змінило наші уявлення про той час», – кажуть вчен.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»