Ізраїльська компанія Soos Technology заявила про успішне тестування технології, здатної впливати на стать курчати в яйці.

Передбачається, що ця технологія підвищить кількість самок серед вирощуваних в інкубаторах курчат.



Курки і півні вилуплюються з яєць в приблизно однаковому співвідношенні, але в промисловому вирощуванні птахів потрібні в основному кури-несучки, а вирощування птахів яйценосних порід нерентабельне. Відповідно, в світі щороку вбивають майже 7 млрд курчат-півнів, які щойно вилупилися.



У деяких країнах вже хочуть заборонити таку практику, тому птахівникам потрібні нові технології, що підвищують ймовірність появи курочок. Компанія Soos Technology представила технологію, яка змінює експресію генів у дозріваючих у яйцях курчат за допомогою особливих звукових вібрацій. Представники компанії заявили, що технологія вже зараз змінює баланс курок і півнів у бік самок на 60%, а в перспективі показник буде підвищений до 70%.



«Наука давно знає про можливості використання звуку в якості інструменту біологічної стимуляції на клітинному рівні, і ефективність такого впливу може бути досить високою» – прокоментував досягнення ізраїльських вчених Масахіро Кумет, біолог з Кіотського університету в Японії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»