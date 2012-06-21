Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю заявило, що минулої доби в країні – вперше за 10 місяців – не зареєстровано смертей від коронавірусу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.
Востаннє про те, що в країні не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу за попередню добу, повідомлялося 29 червня 2020 року.
Зазначається, що за минулу добу в Ізраїлі зроблено 35 027 тестів на коронавірус, з яких лише 129 виявилися позитивними.
У країні від початку пандемії виявлено 837 870 випадків COVID-19, з них 6346 летальних.
Дані МОЗ засвідчують, що в Ізраїлі 5 005 418 осіб, або близько 54% населення, отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу.
За даними Worldometer, у світі зафіксували 145, 493 666 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 088 553 летальні, одужали 123 507 148 осіб.