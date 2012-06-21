Надгробний камінь жінки із написом «Блаженна Марія», яка жила в районі Ніцана майже 1400 років тому, знайшли археологи під час розкопок, що належали християнам, похованим у місцевих церквах та могильниках.

Ізраїльське місто Ніцана знаходиться на північному заході пустелі Негев. Воно вважається важливим місцем для вивчення переходу між візантійським та раннім ісламським періодами. Так, в V-VI століттях н.е. місто було центром для прилеглих сіл і поселень. У місті була візайнтійська церква, військова фортеця, монастир і придорожній трактир. Останній обслуговував християнських паломників, які їхали до Санта-Катаріни, яку віруючі вважали місцем гори Синай.

У районі Ніцана археологи виявили візантійський надгробний камінь з написом старогрецькою мовою: «Блаженна Марія, яка прожила непорочне життя». Передбачається, що могила належала жінці, яка жила 1400 років тому. Вказана і дата її смерті – 9 лютого. Знахідка поповнила низку інших знайдених тут надгробків, які належали християнам, повідомляє ізраїльське видання Haaretz.

За словами археологів, на відміну від інших стародавніх міст у цьому регіоні, про поховання навколо Ніцана відомо дуже мало. Тому будь-який знайдене надгробок допоможе вченим визначити межі кладовища і відновити кордони древнього поселення.

ДОВІДКА "УК"

Місто було засноване в III столітті до н.е. як проміжна станція на торговому шляху. Ніца проіснувала 1300 років, а потім місто покинули в X столітті н.е. Назва поселення була забута, проте вчені дізналися про його існування в 1930-х роках, коли виявили архів папірусів з грецькою назвою міста – «Несана».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»