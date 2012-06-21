Вчені з Ізраїлю повідомили, що їм, імовірно, вдалося знайти згадуване у біблійних текстах филистимлянске місто Секелаг, де Давид знайшов притулок від царя Саула.
Археологи виявили на півдні Ізраїлю руїни стародавнього міста филистимлян, де знаходилися інші споруди часів правління Давида.
У шарі грунту, що датується XII-XI століттями до н.е., вченим вдалося знайти залишки филистимлянских «масивних будівель з каменю», знаряддя праці, масляні лампи, які використовувалися як підношення богам.
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«Над руїнами филистимлянского міста виявилося сільськогосподарське поселення часів царя Давида – початку X століття до нашої ери. Це поселення знищила сильна пожежа. У різних приміщеннях археологи знайшли понад 100 вцілілих керамічних посудин», – наголошується в прес-релізі археологів.
Відкриття зробили вчені Єврейського університету Єрусалиму, університету Маккуорі з австралійського міста Сіднея і Управління старовини Ізраїлю.
Місто Секелаг згадується в Старому завіті багато разів. Цар ґаттійський Анхус надав помешкання Давиду, коли той рятувався від царя Саула. Звідти Давид виїхав до Хеврона, де став царем.
ДАВІДКА «УК»
Давид — один з найвідоміших персонажів Біблії, другий цар давнього Ізраїлю, правнук Боаза та Рут. Давид був наймолодшим з вісьмох синів Єссея, народився у місті Вифлеємі бл. 1035 року до н. е. Увійшов у історію як Цар, автор псалмів. Царював 40 років (близько 1004 — 965 до н. е.): сім років і шість місяців був царем Юдеї (зі столицею в Хевроні), потім — царем об'єднаного царства Ізраїлю та Юдеї (зі столицею в Єрусалимі).
Образ Давида є образом ідеального правителя, з роду якого (по чоловічій лінії), згідно з біблійним пророцтвам, вийде Месія, що повинно здійснитися згідно з єврейською традицією, і вже здійснилося, згідно з християнським Новим Завітом, де докладно описано походження Месії — Ісуса Христа від царя Давида.
Давид привів народ Ізраїлю до багатьох перемог у війнах за незалежність та вплив серед сусідніх держав та народів, але найбільше він відомий своїми натхненними віршами-псалмами, що досі вважаються християнами та юдеями, як взірець віри та молитви.
Сином Давида, та одної з його жінок Вірсавії був відомий своєю мудрістю його наступник — цар Соломон.
Багатьма вченими Давид розглядається як прообраз майбутнього Месії Ісуса Христа. Сам Ісус часто згадує Давида та цитує його псалми в Новому Заповіті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»