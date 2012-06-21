Понтій Пилат, римський префект Іудеї, відомий у християнському світі як людина, що засудила Ісуса Христа на страту. Досі археологи та історики сперечаються, чи був прокуратор реальною людиною або частиною біблійного писання.

Однак в Ізраїлі вчені змогли виявити кілька цікавих підказок, які можуть дати відповідь на це спірне питання. Про це повідомляє Express.

Професор біблійних досліджень у коледжі Шаста в Каліфорнії Том Майєр розповів, що одна з таких підказок знайдена в укріпленні, побудованому царем Іродом Великим. Там був виявлений «камінь Пилата».

Крім того, був вивчений перстень знайдений у 1969 році групою вчених Єврейського університету. Як нещодавно з є ясувалося, цей перстень з мідного сплаву використовувався як печатка не ким іншим, як Понтієм Пилатом. Орієнтовно знахідка датується 71 роком нашої ери.

Як розповідає Майер, такі перстні з печаткою використовувалися в стародавні часи, щоб залишати відбиток на вологій глині. Вважалося, що вона надійніша за віск, так як навіть при нагріванні глина зберігає свою форму, в той час як віск просто тане.

«У давнину на Близькому Сході на печатках часто було вигравірувано ім'я власника, тому такі перстні могли служити юридичним підписом», – пояснив професор. Він розповів, що печатка Понтія Пілата пролежала на полиці Єврейського університету майже 50 років, перш ніж була детально вивчена.

Перстень ретельно очистили і детально сфотографували. З’ясувалося, що на ньому було вигравірувано ім'я PΛΑΤΟ (PILATO) або Понтій Пилат. При цьому вчені відзначають, що одна з букв в імені пошкоджена. Також на печатці був вигравіруваний глечик вина.

При цьому інші вчені все ще оскаржують приналежність печатки Понтію Пілату, так само як і його існування. Хоча ім'я Пилат було на той час рідкісним, навряд чи людина з таким статусом як прокуратор Іудеї став би носити таку дешеву мідну дрібничку. Ймовірно, перстень належав одному з його підлеглих, йдеться в статті наукового історичного видання Israel Exploration Journal.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»