Сьогодні в світі відомо лише одинадцять таких монет, включаючи знайдену. Як інформує Міністерство закордонних справ Ізраїлю, знайдена монета знаходиться в прекрасному стані. Їй майже 2000 років. Рідкісну монету знайшов резервіст ізраїльської армії під час військових навчань на північному заході країни.



Доктор Дональд Цві Аріель, керівник нумізматичного відділу Управління старовини Ізраїлю, підтвердив, що до цього часу було знайдено всього десять таких монет – усі в землях північного Ізраїлю.



Такі монети чеканилися у стародавньому місті Ґева. За часів Римської імперії такими правами наділяли багато полісів. За даними істориків, древнє місто Ґева отримало дозвіл карбувати гроші Римської імперії у той час, коли і була викарбувана рідкісна монета. Вчені визначили вік монети: вона була випущена у 158-159 рр. н.е. На аверсі ми бачимо профіль Антоніна Пія, імператора Рима, який правив з 138 по 161 рр. н.е. На реверсі зображений – Мен, бог Місяця, якому поклонялися сирійці.



Ми ніколи не дізнаємося справжню історію цієї монети, але тим не менш, історики вважають, що вона могла належати римському легіонеру, який охороняв римську дорогу під час проходження війська, прокладену на цій території. Або ж монета була власністю мандрівника, який також необережно згубив її під час подорожі римськими землями.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»