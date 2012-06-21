В Ізраїлі виявили невеликий уламок скульптури. На думку археологів, їй не менше 2800 років, і на ній зображено біблійного царя тих часів.
Про це повідомляє Live Science.
Статуетку знайщов студент Маріо Тобіа, який проживають в Єрусалимі. Артефакт виявили в минулому році, в місті Авель Бет-Маахи, згадки про який можна знайти в Біблії. Статуетка зображає людську голову довговолосого бородатого чоловіка, що володіє строгим виразом обличчя. Очі у цієї людини мигдалеподібні, темного кольору. Розміри голови складають 5,1х5,6 сантиметри, і це лише частина статуетки, що збереглася до наших днів.
Це дуже цікава практика – відчути на собі погляд людини з давно минулої епохи, швидше за все, знаменитої, – прокоментував знахідку професор Роберт Маллинс. – Голова має малі розміри, і виглядає безневинно, але ми вважаємо, що на скульптурі був зображений цар того часу, хоча і не володіємо доказами».
Проаналізувавши матеріали, взяті на аналіз там, де Маріо знайшов уламок статуетки, археологи прийшли до висновку, що будівля була зведена в 902-806 роках до нашої ери.
Дослідники вважають, що статуетка зображає одного з трьох царів: Ахава з Ізраїлю, Азаїла з Арама-Дамаска або Етбаала з Тіра. Вони планують продовжити розкопки цього літа, в надії знайти й інші підказки про те, чия голова зображена на уламку статуетки.