Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Протягом літньої оздоровчої кампанії у районах та містах Харківської області у дитячих таборах вживаються комплексні заходи безпеки, працюють міжвідомчі комісії, які проводитимуть комплексні перевірки закладів – як планові, так позапланові.
Як заявив перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Марк Беккер, гарантування пожежної безпеки, запобігання травматизму та загибелі на воді, профілактика гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь – ці та інші заходи вживаються в закладах оздоровлення та відпочинку під жорстким контролем ХОДА.
«Відкриття таборів може бути здійснено виключно за результатами погодження районних чи міських комісій з перевірки стану їх готовності. До відкриття у закладах мають бути проведені ремонти та технічне обслуговування джерел зовнішнього та внутрішнього водопостачання, приведене у працездатний стан обладнання автоматичної пожежної сигналізації, в належний стан – шляхи евакуації. Заклади мають бути забезпечені засобами пожежогасіння та водопостачання, території дитячих таборів мають бути очищені від сміття, сухої трави та листя», – наголосив Марк Беккер.
Особливий акцент з метою запобігання виникнення гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, отруєнь грибами та дикорослими рослинами, хімічними речовинами ставиться на організації безперебійного постачання якісних продуктів харчування для дітей. І цю ситуацію має протягом усього періоду літньої оздоровчої кампанії контролювати Головне управління Держпродспоживслужби в області.
Окрім того, як повідомив Марк Беккер, власників та директорів таборів попереджено про персональну відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей під час оздоровчої кампанії.
Тим часом у таборі «Лісова галявина» відкрили першу зміну, де відпочивають 188 дітей, з них 100 отримали безкоштовні путівки, придбані коштом обласного бюджету, ще 45 путівок придбані місцевими радами Харківського району. У 2019 році заклад працюватиме у три зміни. Всього планується оздоровити 582 дитини.
В обласному бюджеті на нинішній оздоровчий сезон виділено 58,7 мільйона гривень – це на 15% більше, ніж торік. За ці кошти планується придбати понад 7000 путівок для дітей пільгових категорій.