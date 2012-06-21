Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Яке співзвуччя гармонії й контрастів? Тернополяни та гості їхнього міста можуть дізнатися, завітавши на виставку полотен художників Оксани Дученчук і Миколи Мамчура. Експозицію, яку так і назвали «Гармонія в контрастах», вчора відкрили в обласному краєзнавчому музеї. Митці репрезентують понад півсотню власних художніх робіт.

Микола Мамчур, зокрема, представ цикли робіт «Козаки», «Каламбури», полотна на релігійну тематику. Він працює в галузі живопису графіки та скульптури. Чотири роки митець жив і працював за океаном, свої художні твори виставляв у Вашингтоні, Нью-Йорку, у штаті Коннектикут. 2011 року повернувся на рідну землю й творить, бере участь у розмаїтих виставках, а також освітніх проєктах.

Оксана Дученчук певний час працювала з паном Миколою. Каже, що їхні роботи перегукуються. В експозиції «Гармонія в контрастах» можна оглянути два десятки Оксаниних картин, переважно пейзажів. Художниця любить ілюструвати також художні твори, навчальні підручники. Пише не лише олівцями, олійними фарбами, аквареллю, а й творить малюнки, використовуючи планшет.