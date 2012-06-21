Учора в Одесі відкрився ювілейний ОМКФ. Можна впевнено стверджувати, що фестиваль став знаковим явищем у культурному житті не лише України. Він швидко еволюціонував від показу фільмів «з особливим почуттям гумору» до більш різноманітної програми, школи кіномайстерності та одного з тих майданчиків кіноринку, де творці спілкуються з інвесторами.
Церемонії відкриття та закриття ОМКФ зі світською червоною доріжкою відбуваються традиційно в Одеському оперному театрі. Нинішнього року до звичних локацій (Фестивальний палац — він же Театр музичної комедії, кінотеатр «Родина» та Зелений театр) додався ще й восьмизальний Multiplex, де не тільки демонструватимуть стрічки, а й відбуватимуться події кіноринку. Безоплатний Wi-Fi на локаціях дасть змогу учасникам і гостям Одеського міжнародного кінофестивалю (його вже називають східноєвропейськими Каннами) ділитися враженнями безпосередньо з місця подій, а спеціальний мобільний додаток — планувати свій графік і перегляди.
Частина показів відбуватиметься просто неба. Приміром, у суботу на знаменитих Потьомкінських сходах під час традиційного показу продемонструють німий фільм американських режисерів Хілла та Брауна «Козаки» (1928) у супроводі симфонічного оркестру та хору.
На ОМКФ-2019 покажуть стрічки із 18 країн світу. За основні нагороди змагатимуться у міжнародному конкурсі 12 стрічок, у національному — 5 повнометражних картин і 10 короткометражних, а в секції документального кіно — 8. На глядачів чекає і кілька позаконкурсних фільмів-переможців інших фестивалів, а також спецпокази й ретроспективи. Так, за сприяння найбільшого українського кіноархіву Національного центру Олександра Довженка у спеціальній програмі «Голлівуд на березі Чорного моря» покажуть культові стрічки Одеської кіностудії, які вплинули на історію українського та світового кіно. Ретроспектива присвячена 100-річчю Одеської кіностудії охоплює майже всі періоди її роботи — від «Мовчи, суме, мовчи» Петра Чардиніна (1918) до «Настроювача» Кіри Муратової (2004).
Почесними гостями фестивалю стануть француженка Катрін Деньов і британський режисер Майк Лі. А ще величезну зацікавленість викликав майстер-клас від сценаристів і шоуранерів Майкла Бейзера та Барбарини Стол, які розкажуть про секрети створення серіалів, проаналізують успіх «Чорнобиля» — найпопулярнішого серіалу в історії (за версією IMD).
Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль порадує ще й арт-програмою. З-поміж іншого до неї увійшли документальна виставка «Щоденник ОМКФ» у галереї Invogue, художній пленер на Фестивальній площі, нічна екскурсія в Одеському художньому музеї. Подій багато і на будь-який смак. Єдине, що засмучує, — неможливо побувати всюди і подивитися все водночас. Про перебіг ювілейного ОМКФ-2019 читайте у наступних номерах «УК».
Наталія ШЕВЧУК
для «Урядового кур’єра»