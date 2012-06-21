Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Миколаївська багатоповерхівка, в якій 169 квартир, які мінімум, на два тижні залишилася без газу. Причина в тому, що один з місцевих мешканців після того, як зробив ремонт в квартирі, вирішив власними силами замінити газовий прилад. Натомість переплутав входи води та газу і приєднав водяний шланг до газопроводу. У результаті вода потрапила до газових мереж і залила всі газові прилади в будинку — плити, колонки та газові лічильники.

Як зазначає один з мешканців будинку Вадим Номеровський, коли побачили, що з газової конфорки б’є фонтан, відразу викликали газову службу, яка оперативно приїхала та перекрила подачу газу. Наразі сидимо без газу та гарячої води, бо в більшості квартир встановлені газові колонки. Як нам пояснили, два тижні знадобиться для того, аби осушити систему, зняти газові лічильники, відправити їх на повірку та встановити знову.

За словами технічного директора АТ «Миколаївгаз» Дмитра Грицая, це вже не перший подібний випадок у цьому році. На жаль, дії горе-майстрів, які бажають зекономити на послугах фахівця газової служби, призводять до неприємних наслідків для мешканців всього будинку. Будь-які газонебезпечні роботи повинні проводитися кваліфікованими фахівцями, які мають відповідний дозвіл і розуміння, як працює газова система і, відповідно, газові прилади.

Винуватця буде покарано матеріально. Йому доведеться сплатити всі ремонтно-відновлювальні роботи, послугу відновлення газопостачання в будинку, а також компенсувати матеріальні збитки постраждалим від його дій.