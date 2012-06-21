Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Прокльони і лихі побажання від місцевих жителів на адресу проросійських окупантів частини територій Донбасу типу: «Щоб під вами земля горіла!» на сьомому році «руской вєсни» починають справджуватися.

Наприклад, у окупованому і колись промисловому місті Горлівка в селищі Нижній Хутір люди зауважили, що через просідання землі звідти виривається на поверхню газ, а ще помітні ознаки підземного горіння. За словами наляканих очевидців, цю аномальну пожежу не зміг погасити навіть сильний дощ. Тоді місцеві жителі викликали сюди наряд фахівців «МНС ДНР», та тільки розвели руками, бо не могли нічого вдіяти.

Причиною такого загрозливого явища тутешній люд називає закриття місцевих вугільних шахт, які окупаційна влада закрила без дотримання відповідних пересторог. Зокрема після припинення відкачування у шахтах води, та заповнила порожні виробки і пішла до поверхні. Просідання ґрунту тепер підтверджують тріщини в стінах будинків та газ у погребах, куди його витіснила з підземелля вода. На цю проблему і нарікають жителі низки горлівських гірняцьких селищ, які відчувають себе на порозі екологічної катастрофи.