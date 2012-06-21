Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Справжнім передноворічним подарунком стала подія, яку жителі кількох сіл, що об’єдналися в Олексіївську громаду, чекали не один рік. І ось нарешті, наприкінці грудня цього року вони отримали автобус, який перевозитиме пасажирів безкоштовно. Як поінформували у сільраді соціальним транспортом зможуть користуватися усі, без винятку, жителі об’єднаної громади. Однак пріоритет у безоплатному перевезенні пасажирів надаватиметься пільговій категорії громадян, яких в Олексіївській громаді налічується близько 2100 осіб. Наступною категорією, яка користуватиметься першочерговим правом на проїзд в соціальному автобусі, будуть соціальні працівники.

У сільській раді також поінформували, що до кінця нинішнього року тут планують запустити ще один соціальний автобус, який також перевозитиме пасажирів безкоштовно. А поки в громаді наявний лише один автобус, він курсуватиме раз на тиждень, як додатковий рейс. Наприклад, кожного вівторка безкоштовний транспортний засіб перевозитиме селян за маршрутом Одрадове — Картамиш — Лозівське. А вже в середу маршрут соціального автобуса пролягатиме через Первомайський — Слобідське — Михайлівка — Сумці. У четвер автобус везтиме пасажирів у Первомайський — Киселі. І, нарешті, у п’ятницю соціальний транспорт курсуватиме за маршрутом Олексіївка — Первомайський — Семенівка.

Пуск соціального автобуса, який припав на кінець року, допоможе жителям громади не лише безкоштовно й безпроблемно діставатися усіх населених пунктів, а й зняти соціальну напругу. Адже місцеві перевізники, які працюють на цій території, не завжди добросовісно виконують свою роботу. Не зважаючи на те, що сільська рада доплачує їм за перевезення пільгового контингенту громадян, вони не завжди вчасно та регулярно з’являються на затребуваних селянами маршрутах.