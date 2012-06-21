У найближчі три тижні Польща буде жити в умовах загальнонаціонального карантину. Він починає діяти з понеділка, 28 грудня. Через зростання захворюваності на коронавірус в листопаді влада ввела частковий режим карантину: закрилися установи культури, спортивні центри, громадянам було рекомендовано перейти на дистанційний режим роботи і залишатися вдома. Обов'язкова умова в громадських місцях – дотримання масочного режиму.

До цих обмежень з сьогоднішнього дня додадуться нові – будуть закриті турбази, готелі, а також всі магазини, за винятком продовольчих, господарських та аптек. Рішення було прийнято рішення, щоб уникнути масового скупчення людей в курортних містах у період двотижневих шкільних канікул, що починаються в країні четвертого січня.

Коментуючи ситуацію міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський зазначив, що «якщо не вжити таких заходів, може наступити третя хвиля епідемії, під час якої добовий приріст нових хворих сягатиме 40 тисяч, а в гіршому випадку – 50-60 тисяч чоловік, з якими польська система охорони здоров'я просто не впорається».

У новорічну ніч влада Польщі ухвалила рішення обмежити право пересування людей з 19:00 годин 31 грудня і до 06:00 ранку першого січня. З будинку в цей період можна вийти тільки в разі гострої чи професійної справи. На час загальнонаціонального карантину всі, хто приїжджаєдо Польщі не на особистому автомобілі, повинні будуть пройти 10 денну ізоляцію. Це стосується пасажирів літаків, поїздів і автобусів.

Від карантину звільняються ті, хто вже пройшов вакцинацію від коронавірусу, і кілька професійних категорій: дипломати, рибалки, моряки, водії вантажного транспорту, медики, а також учні та учасники спортивних заходів.

Всього з початку епідемії в Польщі, коронавірусом COVID-19 заразилося 1 257 799 осіб. У лікарнях Польщі зараз знаходяться понад 16 тисяч пацієнтів. Загальнонаціональний карантин в Польщі діятиме до 17 січня 2021 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»